Una parte è stato acquistato dalla Asl di Latina guidata dal direttore generale Giorgio Casati e un'altra è stata consegnata dalla Protezione civile che l'ha traportata dopo l'arrivo dalla Cina. Sta di fatto che da ieri il personale sanitario dell'ospedale Santa Maria Goretti può contare su una nuova bella scorta di materiale utile nella gestione dell'emergenza dovuta al Coronavirus Covid-19.

Uno dei nove Hub Covid della Regione Lazio avrà a disposizione, da adesso in poi, una quarantina di ventilatori per la respirazione assistita dei pazienti, altrettanti monitor di controllo, oltre cinquanta pompe siringa e una decina di broncoscopi monouso. «Tutto materiale che ci consentirà di svolgere il nostro lavoro con molta più efficacia», hanno spiegato i componenti della cabina di regia della task-force istituita al Goretti che, come noto, coordina la macchina operativa anti-Covid gestita dalla dottoressa Roberta Biaggi oltre a formare i nuovi operatori (a partire da quelli dirottati dai reparti chiusi alle aree critiche come Terapia intensiva e Rianimazione). Un lavoro portato avanti da alcune settimane a stretto contatto con pneumologi, infettivologi, rianimatori e col supporto dei colleghi della Medica d'urgenza del primario Massimo Aiuti.