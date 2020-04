"Come avevamo annunciato, la Regione Lazio ha trovato le risorse per dare una risposta anche sul tema degli affitti". Lo dichiara in un video sulla sua pagina Facebook il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, in merito allo stanziamento di 43 milioni di euro per il sostegno agli affitti per le persone in difficoltà in questo periodo di emergenza. "Sono state infatti approvate – prosegue - le delibere per il sostegno agli affitti per cittadini e famiglie che vivono una situazione di disagio. È la prima risposta e ne seguiranno altre che interesseranno le attività commerciali. La Regione continua ad affrontare questa crisi stando dalla parte delle persone".