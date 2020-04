Bel gesto, in questi tempi caratterizzati dal Coronavirus, a Velletri.In particolare, un professore ha deciso di donare un personal computer a uno studente per seguire le lezioni on line. Martedì scorso, dunque, dopo averlo prelevato in casa del docente, il pc è stato consegnato a casa del ragazzo dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Velletri.