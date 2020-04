I lavoratori Sogin della centrale nucleare di Latina hanno donato nei giorni scorsi 500 tute protettive in tyvek e 1.000 mascherine chirurgiche all'ospedale Santa Maria Goretti, una delle strutture sanitarie del Lazio in prima linea nell'assistenza ai pazienti colpiti dal virus Covid-19. Si tratta di dispositivi di protezione individuali provenienti dalla centrale dove vengono utilizzati dal personale Sogin per le attività di decommissioning e di gestione dei rifiuti radioattivi.