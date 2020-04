Aumentano le donazioni per l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'ultima di queste arriva dalla Lilt - Lega Italiana Lotta ai Tumori - e Lions Club Latina Host. Dopo i necessari contatti con la dottoressa Antonella Sarni, Direttore UOC Pneumologia del Goretti, con la professoressa Miriam Lichtner, Direttore Malattie infettivee con il dottor Carmine Cosentino, primario di Anestesia e Rianimazione, il Lions Club Latina Host e la LILT di Latina hanno deciso la donazione di 20 Video Broncoscopi Ambu Ascopea 4. La sinergia tra la dottoressa Nicoletta D'Erme, Presidente della LILT, e il dottor Stefano De Caro, Presidente del Lions Club Latina Host, ha consentito, in tempi brevissimi, la richiesta e l'arrivo delle apparecchiature così necessarie al nosocomio: è stato così possibile offrire questo gesto concreto di "service" per contrastare l'emergenza Covid-19 sul nostro territorio. L'accordo di collaborazione tra il Club Lions Latina Host e la Sezione di Latina della LILT sarà ulteriormente arricchito di altre iniziative allo studio.