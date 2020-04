Nella giornata di oggi si sono registrati tre nuovi casi di Covid-19 ad Aprilia, che fanno salire a 56 il numero dei contagiati totali in città dall'inizio dell'emergenza. Attualmente però i casi in carico dell'Asl di Latina sono 52, visto che tre cittadini si sono negativizzati e sono dunque in via di guarigione. Una è la vittima di Aprilia dall'inizio dell'epidemia, si tratta di una donna di 86 anni deceduta la scorsa settimana. Nel frattempo questo pomeriggio il sindaco Antonio Terra e il comandante della polizia locale, Massimo Giannantonio, nel corso di una videoconferenza hanno annunciato il potenziamento dei controlli per le festività pasquali. "Domenica e lunedì – ha assicurato il dirigente della Polizia Locale – i controlli verranno rafforzati, anche alla luce del provvedimento che auspicavamo, adottato dalla Regione Lazio, che impone la chiusura di supermercati e negozi di generi alimentari. Qualche sindaco ha provato a forzare la mano ed emettere provvedimenti più restrittivi prima del tempo, cosa che personalmente ho sconsigliato in quanto una norma del decreto dichiara che i provvedimenti dei sindaci in contrasto con il decreto governativo verranno dichiarati illegittimi dalle prefetture". In questo weekend potranno restare aperti, tabacchi, parafarmacie, farmacie ed edicole, queste ultime limitatamente alla giornata di domenica, ma la Polizia Locale promette controlli a tappeto sulle strade e tolleranza zero nei confronti di passeggiate, gite fuori porta, o trasferimenti nelle seconde case, che non sono assolutamente consentiti. "Il dato trasmesso dalla Asl – conferma il sindaco – è positivo ma non il migliore che potremmo avere. Fondamentale restare a casa, ridurre le uscite, capitalizzare gli sforzi fatti fino a qui. Domenica e Lunedì sapremo cosa il Governo deciderà sulle misure restrittive: dopo di allora decideremo se riaprire il cimitero consentendo ingressi contingentati. Nel frattempo comprendendo il dolore delle famiglie che non potranno fare visita ai propri chiari, sarà il Comune sabato a portare un fiore a tutti i morti sepolti presso il nostro cimitero". L'impegno dell'amministrazione intanto è rivolto al sostegno delle famiglie e delle imprese. Sono pervenute all'assessorato ai servizi sociali 1300 domande per ricevere le card spendibili per l'acquisto di generi alimentari, 300 delle quali già lavorate e 220 tessere consegnate. Nei prossimi giorni sono attese anche le determinazioni dell'ente sulla porzione spettante ad Aprilia dei 44 milioni euro stanziati dalla Regione per il fondo affitti dei privati. Inoltre ieri il Comune di Aprilia, tramite le associazioni di Protezione Civile, ha iniziato la consegna alle attività commerciali delle 9 mila mascherine messe a disposizione dalla Regione Lazio verranno distribuite non solo al personale interno ai vari punti vendita, che come stabilisce il decreto governativo hanno l'obbligo di indossare mascherina e guanti, ma anche alla clientela che si recherà presso i punti vendita per la spesa settimanale, in numero non superiore a due per ogni nucleo famigliare al fine di garantire una maggiore copertura. "Chi non le ha ricevute – assicura Terra – può rivolgersi al Comune di Aprilia o alla Protezione civile. Ieri ci siamo trovati ad affrontare anche l'emergenza idrica, dovuta ad un sovraccarico delle reti alle quali dovremmo ovviare con la predisposizione di un'altra pompa. La raccomandazione è quella di restare a casa per cercare di non disperdere questi quaranta giorni di sacrifici".