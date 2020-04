La curva dei contagi continua ad essere stabile ma per l'avvio della "fase 2" è ancora presto. Il Governo Conte sta lavorando a una proroga delle misure restrittive per ulteriori 2 settimane a partire dal 14 aprile, ma avendo già chiaro che bisognerà arrivare almeno fino al 2 maggio, scavallando il ponte del 1 maggio.

