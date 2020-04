Inoltre, dall'inizio dell'emergenza, la Polizia di stato, unitamente all'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia provinciale, Capitaneria di Porto e alle Polizie Locali di 33 Comuni, ha posto ine ssere costanti e serrati servizi di controllo in ttte le località.

"Esserci sempre, tema celebrativo della ricorrenza, identifica oggi, più che mai, l'operato quotidiano degli operatori di polizia - si legge nella nota diffusa dalla Questura - Il Questore, ad appenat re mesi dal suo insediamento, ha ribadito l'orgoglio e l'onore di guidare la Questura pontina, nella consapevolezza della gravosa responsabilità di dare risposte adeguate e coerenti, in una realtà difficile e complessa qual è sicuramente quella della nostra provincia".

Dopo la cerimonia simbolica, vista la situazione emergenziale a causa del Coronavirus, il Questore ha voluto ricordare i valori e l'impegno della Polizia di Stato a sostegno della collettività, ringraizando tutti gli agenti della provincia, impegnati in questo particolare momento senza sosta nelle attività di controllo per garantire le misure di contenimento della diffusione del virus

È stato celebrato oggi, dal Prefetto Maria Rosa Trio e dal Questore Michele Maria Spina, il 168esimo anniversario dalla Fondazione della Polizia di stato. Il Questore, insieme al Prefetto, ha deposto una corona di alloro presso la lapide commemorativa all'ingresso della Questura, in memoria dei caduti della Polizia di Stato e che hanno dato la vita per il servizio.

