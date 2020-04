Continuano a moltiplicarsi le azioni di solidarietà in favore dei medici impegnati per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Gesti piccoli o grandi ma comunque significativi, come quello del movimento Terzo Polo Aprilia Futura ha deciso di destinare i proventi del tesseramento all'Asl di Latina e all'ospedale Santa Maria Goretti, per l'allestimento di un reparto di terapia intensiva Covid-19. «Non potendo provvedere, nel rispetto delle norme di sicurezza governative, all'organizzazione di un evento conviviale di raccolta fondi, come da anni ormai facciamo, abbiamo deciso - spiega il Terzo Polo - di destinare l'intero fondo cassa, suddividendolo in parti uguali per poter rispondere all'appello di entrambi gli istituti. Siamo consapevoli che si tratti di una somma esigua; per questo, ci sentiamo di diffondere questo messaggio di richiesta di solidarietà, augurandoci che altre associazioni e privati cittadini, possano seguire la nostra iniziativa, donando a loro volta. Siamo convinti che usciremo presto da questa situazione socio-sanitaria estremamente difficile».