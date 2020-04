Una Pasqua molto "intima". A voler vedere il lato positivo in questo periodo di emergenza legato alla pandemia di Coronavirus, non si può non evidenziare come i riti della Settimana Santa, nella Diocesi di Albano così come nel resto d'Italia, siano vissuti con una intensità tutta personale. Nessuna Chiesa stracolma, niente Altari della Reposizione del Giovedì Santo, alcuna Via Crucis pubblica in strada. E oggi, chiaramente, anche la Solenne Veglia Pasquale sarà a porte chiuse.

I sacerdoti del territorio che va da Pomezia a Nettuno, passando per Anzio, Ardea, Aprilia (vedi box) e Lanuvio, celebreranno la Messa più importante dell'Anno Liturgico in forma privata alle 18: i presbiteri delle varie Vicarie si riuniranno tutti insieme in una unica Chiesa. Per loro, però, niente dirette: l'unica Veglia Pasquale che si potrà seguire in streaming su YouTube o sulla pagina Facebook della Diocesi di Albano sarà quella celebrata dal vescovo - monsignor Marcello Semeraro - in Cattedrale. La funzione sarà trasmessa a partire dalle 21, in concomitanza con quella di Papa Francesco.

Diverso, invece, il discorso per il giorno di Pasqua: domani, infatti, ogni parroco potrà celebrare la Santa Messa nella propria Chiesa, trasmettendo in streaming la funzione.

A Nettuno, per esempio, don Luca De Donatis, parroco di Sant'Anna, trasmetterà la Santa Messa sulla pagina Facebook della Parrocchia alle 10.30; dal Santuario di Nostra Signora delle Grazie e Santa Maria Goretti, invece, sarà trasmessa alle 10 anche sull'emittente locale Young Tv.

Ad Anzio, invece, alle 10.30 sulla pagina Facebook del Comune sarà trasmessa in diretta la Messa celebrata da don Carlos Tomé Hernandez nella Parrocchia di Santa Maria in Cielo, a Villa Claudia; alle 11, invece, la Messa sarà trasmessa sul canale YouTube del Centro ecumenico per la Riconciliazione di Lavinio.

A Pomezia, a partire dalle 11, la Messa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Parrocchia di Sant'Isidoro Agricoltore, mentre alle 11.30 sarà trasmessa sulla pagina social della Parrocchia della Beata Vergine Immacolata di Torvajanica. Stesso orario anche per la celebrazione sul canale Youtube della Parrocchia di San Bonifacio.

Ad Ardea, le Parrocchie Regina Pacis e Santa Caterina da Siena celebreranno congiuntamente alle ore 11 (streaming sulla pagina di S. Caterina). Allo stesso orario sarà possibile seguire la Santa Messa sulla pagina della Parrocchia di San Gaetano da Thiene (Nuova Florida).