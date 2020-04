Controlli straordinari a Fondi in questo weekend e nella giornata di Pasquetta. Il comandante della polizia municipale, Giuseppe Acquaro, ha predisposto pattuglie operative su tutto il territorio operando in sinergia con le squadre di protezione civile dei Falchi Pronto Intervento. Queste ultime opereranno anche con il nucleo piloti droni, diretto da Mario Marino, che sorvoleranno la città al fine di garantire un controllo maggiore anche in aree difficilmente raggiungibile, scongiurando così le uscite ingiustificate dei cittadini dalle proprie abitazioni.