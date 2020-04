Il gesto di una donna affetta da un male incurabile, che la sta consumando lentamente, ha commosso e dato nuova forza all'attività dei volontari della onlus "Alessia e i suoi Angeli" e dell'associazione di volontariato e di protezione civile "Istituto per la Famiglia 46" che si stanno adoperando per distribuire generi alimentari alle famiglie in difficoltà. La donna, infatti, ha voluto dare il proprio contributo alla causa, cucendo mascherine che poi ha consegnato ai volontari, affinché venissero consegnate a chi ne ha bisogno e non riesce a trovarne o, peggio, non può permettersi di comprarne. Mascherine riutilizzabili, confezionate con tessuto impermeabile.