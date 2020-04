Tiziano Ferro apre con una canzone che vuole essere un messaggio d'incoraggiamento e di solidarietà il teleincontro settimanale su Raidue "Che tempo che fa" con Fabio Fazio , anche questa volta dedicato all'emergenza Coronavirus. Seduto di fronte al pianoforte, Tiziano canta dalla sua casa in California, "Il conforto" e racconta poi a Fazio di essere chiuso in quella stessa casa da quando ha lasciato Latina dove aveva festeggiato il compleanno il 21 febbraio. In pochi giorni, ha detto il cantante pontino, il mondo è cambiato. Per fortuna - ha aggiunto - lo Stato della California ha preso le misure di difesa in tempo "non ascoltando il Presidente Trump". Poi, rispondendo a una domanda di Fazio sul suo prossimo tour, Tiziano ha mostrato il proprio disagio e lanciato un messaggio al Governo, chiedendo chiarezza su quando sarà possibile riprendere con le attività dal vivo. I fan aspettano, chiedono conferme, formalmente ancora è tutto in piedi se resta valida la data del 3 maggio in tema di restrizioni, ma è chiaro che certezze non ce ne sono. Il mondo della musica, ha detto ancora Tzn, ha fatto tanto in questi mesi, anche per raccogliere fondi destinati alla Protezione Civile, si è unito in performance casalinghe, e ha dimostrato di cosa è capace, quindi sarebbe auspicabile chiarezza. Lo chiede lui, ha concluso, parlando per il suo settore, come già hanno fatto anche Vasco Rossi e altri artisti. "Noi non sappiamo - ha detto -, stiamo aspettando una risposta, anche e soprattutto per correttezza nei confronti dei fan e di chi ancora oggi continua a comprare biglietti". Una situazione certo non facile da gestire, ma che - ha evidenziato Fazio - non riguarda soltanto la musica ma anche ad esempio il turismo e altri comparti in serie difficoltà in un'Italia che per adesso resta chiusa in casa.