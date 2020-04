Questa mattina, secondo le disposizione dell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche Cisterna ha emesso le ordinanze di proroga dell'attuazione delle misure restrittive per il contenimento della diffusione del virus.

Pertanto le visite al cimitero comunale, dove il sindaco si è recato alla vigilia di Pasqua per ricordare le vittime di questa epidemia, continueranno ad essere sospese fino al prossimo 3 maggio come pure, sempre fino al 3 maggio, continueranno a non potersi svolgere i consueti mercati settimanali che, come noto, si tengono il mercoledì nell'area fiere e mercati di Via delle Province, il venerdì in Piazza Ugo La Malfa e il sabato in Piazza SS Pietro e Paolo e in via Giordano Bruno.

Anche gli uffici comunali continueranno a svolgere il cosiddetto "lavoro agile" con eccezione delle attività essenziali e funzionali dell'ente che richiedono la presenza di personale in servizio, mentre la Cisterna Ambiente continuerà ad occuparsi della pulizia e del decoro del cimitero.