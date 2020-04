Ben 5.000 mascherine chirurgiche sono state donate alla città di Anzio dal presidente dell'Haidian District - uffici Rapporti con l'Estero - di Pechino, Zhou Laisheng: si tratta di un bel gesto messo a punto da una località con cui è in corso un dialogo istituzionale per un futuro rapporto di amicizia. «Ringrazio il presidente del municipio cinese di Pechino, Zhou Laisheng, e l'amico Piero Monaco Minniti che ha curato, personalmente i rapporti internazionali e tutte le complesse operazioni di sdoganamento, contribuendo anche alla spesa per il trasporto fino ad Anzio» ha commentato il vice sindaco Danilo Fontana.

Le mascherine saranno destinate alle forze dell'ordine, alle associazioni, ai dipendenti pubblici in servizio e ai volontari impegnati per aiutare le famiglie in difficoltà del territorio.