La Recordati Industria Chimica e Farmaceutica, che ha sede ad Aprilia, ha donato alla Asl di Latina la somma di 100mila euro, soldi che saranno destinati all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature per la gestione dell'emergenza Covid-19.

La decisione si inquadra nell'ambito di tutte le iniziative che l'azienda ha intrapreso per aiutare concretamente le istituzioni e le persone che in questi giorni difficili sono in prima linea, a protezione e supporto di tutta la popolazione.