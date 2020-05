Procedono a pieno regime le attività di manutenzione del reticolo idraulico da parte degli operai del Consorzio Lazio Sud Ovest, nato dalla recente fusione degli ex Agro e Sud Pontino. Come è proseguito senza soluzione di continuità, negli ultimi due mesi, il monitoraggio sulla rete irrigua sempre operativa perché strategica per la riuscita delle coltivazioni in campo e in serra. A renderlo noto è l'Anbi Lazio, la sezione regionale dell'Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica

"Tutto il personale consortile è al lavoro, chi sul campo, chi in modalità smart - working per cui sia le funzioni amministrative che quelle operative sono state e continuano ad essere assicurate nella normalità. Il lockdown non ha bloccato le attività dei Consorzi di Bonifica annoverati, per la funzione di sostegno alla produzione agricola, tra gli enti che forniscono un servizio pubblico essenziale. A breve tutte le attenzioni saranno rivolte ai cantieri già avviati nelle località sede di impianti idrovori destinati ad essere sottoposti a interventi di ammodernamento, potenziamento e sostituzione di apparati. Si tratta degli impianti di Calambra e Tabio a Latina e di Iannotta a Fondi".

Avviati alla piena operatività – a breve arriveranno infatti gli ultimi approvvigionamenti di materiali - anche i cantieri sugli impianti di Mazzocchio, Sega, Gricilli e Striscia. Si tratta di interventi - i primi finanziati con fondi Psr, gli altri con risorse del capitolo regionale della Protezione Civile – che comporteranno un investimento complessivo sul territorio pontino di 4 milioni di euro.

"Il sistema consortile regionale – commenta il direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna – ha reagito bene all'emergenza Covid-19, riuscendo a rimodulare l'organizzazione degli uffici e dei servizi, garantendo ogni prestazione nella assoluta normalità dei tempi ordinari. Merito dei dirigenti, dei commissari, dei direttori e di tutti i dipendenti che, adottando ogni precauzione, hanno continuato a presidiare le proprie postazioni per assicurare la regolarità delle attività amministrative, le manutenzioni degli impianti idrovori, il cronoprogramma degli interventi di pulizia dei canali e le verifiche sulle condotte della rete irrigua. Ringrazio in particolare gli operai per l'impegno profuso su entrambi i fronti ed esprimo a nome di Anbi e di tutte le Bonifiche – conclude Renna – un pensiero di vicinanza alle famiglie colpite dal virus, a chi ha subito lutti, a chi sta combattendo in queste ore per guarire". L'irrigazione nel Lazio è fondamentale per garantire la normalità produttiva del settore agricolo, fonte di approvvigionamento di derrate alimentari di qualità, a chilometro zero e voce importante del Pil laziale".