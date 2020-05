Sono scesi in piazza della Libertà questa mattina, muniti di mascherine e striscioni, diversi imprenditori e liberi professionisti di Latina, per manifestare contro le decisioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

La manifestazione pacificia, di fronte alla Prefettura, è stata organizzata dal gruppo Facebook "Italiani in Piazza". "Il flashmob è stato svolto nel più completo rispetto delle norme del DPCM vigente e delle forze dell'ordine che fortunatamente non hanno dovuto intervenire in nessun modo, distanziati ad 1 metro di distanza con guanti e mascherine - si legge nella nota dei manifestanti - Una protesta pacifica silenziosa ma con un significato importante, dare voce a tutte quelle categorie di cittadini lasciate in solitudine e abbandonate dal Governo. Cassaintegrati a cui non è stato erogato ancora un euro, imprenditori che non possono riaprire le proprie attvità, parrucchieri ed estetisti lasciati soli in questo importantissimo momento di difficoltà, genitori con figli a carico, anziani e disabili".

"Quei pochi sussidi messi a disposizione dal governo sono esauriti e nessuno sa ancora come ricominceremo le nostre vite. Questa di oggi è stata una manifestazione pacifica ed è servita come banco di prova per organizzare qualcosa di più grande a Roma sotto palazzo Chigi, appena avremo la possibilità di muoverci con più libertà.Gli italiani sono stanchi e la maggior parte di loro non ha ancora ricevuto alcun aiuto. Chiediamo risposte urgenti dal Governo".