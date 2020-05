Trasmettere il contagio da un animale domestico ad un uomo o viceversa è praticamente impossibile. Le possibilità sono inesistenti. Per non lasciare nulla di intentato, nei giorni scorsi, è iniziato da parte della Asl il monitoraggio dei cani e dei gatti di persone che sono state contagiate dal Covid 19.

E' un accertamento epidemiologico per certi aspetti dovuto che si è inserito in questa fase delicata dell'emergenza per poter sgomberare il campo dagli equivoci e avere un quadro ben preciso della situazione.

Alla fine dopo una prima tranche la situazione è come la Asl si attendeva. Nessun animale contagiato e che presenta i sintomi tipici del virus.

Anche ad Anzio era successa una cosa simile: il gatto di una persona contagiata (e che era stato affidato a una coppia poi risultata positiva al virus) è risultato negativo al Covid-19