Con un'ordinanza, il sindaco di San Felice Circeo ha fissato nuove regole per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali di vendita al dettaglio, lasciando invece liberi da restrizioni coloro che esercitano servizi di ristorazione con consegna a domicilio o asporto. Si tratta di un provvedimento in linea con quanto disposto dalla Regione, che il 30 aprile ha dato ai Comuni la possibilità di programmare in fasce orari i servizi urbani e le attività commerciali «allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30» fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto.

L'obiettivo, con questo ampliamento delle fasce orarie, è quello di evitare che si vadano a formare file all'esterno degli esercizi commerciali come avvenuto nelle settimane passate per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Il sindaco ha quindi previsto che le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali l'ultimo Dpcm consente l'apertura potranno restare aperte: nei giorni feriali dalle 7 e 30 alle 21 e 30; la domenica e nei festivi dalle 8 alle 21. Per i servizi di ristorazione (come bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) per i quali sono consentiti asporto e consegna a domicilio, con tutte le misure di sicurezza necessarie, non ci sono invece limitazioni di orario.