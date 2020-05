E' con un post su Facebook che viene annunciato il sopralluogo dei responsabili del progetto in vista di una ripresa dei lavori ad Aprilia, in piazza della Comunità europea, sospesi da due mesi.

"Siamo finalmente tornati in cantiere, per verificare e predisporre insieme all'impresa tutte le misure necessarie a far ripartire i lavori. Ci prepariamo per la Prossima Apertura. In queste settimane la squadra di Prossima Apertura ha continuato a lavorare, condividendo riflessioni, proposte e soluzioni per tornare ad abitare lo spazio pubblico, insieme. In sicurezza"