Il mercato coperto di Aprilia potrà riaprire anche il sabato. E' questa la novità per gli operatori della struttura di via degli Aranci, che dal 9 maggio potranno estendere la loro attività anche nel giorno prefestivo. Il Dpcm dell'8 marzo 2020 aveva, infatti, stabilito la sospensione di tutti i mercati (all'aperto o al chiuso) che si svolgono nei giorni prefestivi e festivi, consentendo il mercato infrasettimanale per la sola vendita di generi alimentari.

Con i provvedimenti varati dal governo lo scorso 26 aprile, invece, la distinzione sulla base della giornata di svolgimento dei mercati è venuta meno. L'art. 1 del nuovo decreto recita infatti che "a decorrere dal 4 maggio 2020 […] Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari […] Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro". Sulla base delle nuove disposizioni, dunque, sarà possibile per i commercianti di generi alimentari del mercato coperto operare anche nella giornata di sabato.

Tutti gli esercenti dovranno provvedere a gestire gli accessi in modo contingentato e controllato, mentre i servizi igienici potranno essere utilizzati esclusivamente dagli operatori (e la pulizia degli stessi, sempre a cura dei commercianti, dovrà avvenire con maggiore frequenza, ad esempio due volte al giorno).