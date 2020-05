Parole di vicinanza anche da parte del gruppo di maggioranza del Comune di Latina, "Latina Bene Comune": "Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto alla sindaca di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, ed alla sua famiglia. A loro vanno tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. A prescindere da quali siano le ragioni del gesto che li ha colpiti la notte scorsa, comunque ingiustificabile e che condanniamo fermamente, conosciamo le responsabilità ed anche i rischi nei quali possono incorrere amministratori cittadini nella loro azione di governo del territorio: fin troppo spesso si è esposti nel compiere il proprio dovere e nel mettersi al servizio della comunità.Il grave episodio ferisce ancor di più oggi, giornata che dovrebbe essere completamente dedicata alla memoria di due personaggi storici, entrambi vittime di attentati e che con la loro vita hanno dato l'esempio all'Italia e al mondo: Aldo Moro e Peppino Impastato, ai cui monumenti oggi il sindaco Damiano Coletta ha portato il proprio omaggio a nome della cittadinanza".

"Piena solidarietà e vicinanza'' vengono espresse dal Presidente della Provincia Carlo Medici per ''il vile attentato incendiario nei confronti di Giuseppina Giovannoli Sindaco di Sermoneta e di un suo familiare". Si tratta di un gesto grave ai danni di una straordinaria donna delle Istituzioni della quale conosciamo il grande impegno, svolto con serietà e competenza. Spero che sia fatta nel più breve tempo possibile, dalle forze dell'ordine, piena luce su un episodio grave in sé e ancor più perché consumato ai danni di un amministratore locale quotidianamente impegnato nella difficile cura degli interessi di una intera comunità''.

