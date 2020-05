Ieri il territorio del nord pontino non ha registrato nuovi casi di contagio. Il bel tempo ha contribuito probabilmente a portare fuori dalle proprie abitazioni tanti cittadini, ad Aprilia come a Cisterna, da Cori a Norma, e non sempre sembra si siano rispettate le direttive del Governo in materia di distanza sociale e attività consentite.

Se a Cori, dove l'ordinanza del sindaco De Lillis è ancora in vigore e i parchi e i giardini pubblici sono ancora interdetti, ad Aprilia l'amministrazione ha disposto proprio ieri una intensificazione delle attività di controllo (e sanzione) proprio a fronte del grande numero di persone registrate nelle aree verdi della città.

E non è tutto. «Continuano a pervenire segnalazioni di raggruppamenti di persone nei parchi e per le strade della città - commenta il sindaco Antonio Terra in un post apparso ieri sul profilo Facebook dell'amministrazione comunale - ricordo a tutti che ‘Fase 2' non significa affatto ‘pericolo scampato' e che è necessario, oggi più di ieri, mantenere un comportamento responsabile e attenersi alle raccomandazioni e agli obblighi dettati delle autorità sanitarie e del Governo. Oggi - conclude il primo cittadino - Polizia Locale e forze dell'ordine intensificheranno i controlli nei parchi e per le strade, per verificare il rispetto scrupoloso dei divieti e l'uso dei dispositivi di protezione individuale. Se i dati raccolti confermassero le criticità osservate negli ultimi giorni, non escludo per domani una nuova ordinanza di chiusura dei parchi cittadini».