Sì agli sport acquatici individuali nel Comune di San Felice Circeo a partire da domani 12 maggio. È quanto prevede un'ordinanza firmata questa mattina dal sindaco Giuseppe Schiboni, che dà il via libera ad attività quali surf, windsurf, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo e sport analoghi. Niente balneazione però, dato che non è attivo il servizio di salvamento.

Le attività sportive o motorie sono consentite dalle 5.30 alle 21. Ovviamente dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Resta il divieto di occupare l'arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura: le operazioni di preparazione dovranno avvenire al di fuori.

Sull'arenile non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario per svolgere l'attività sportiva/motoria: non si può prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali e occupare con tende, camper o altri mezzi. Il mancato rispetto delle regole comporta una sanzione amministrativa di 100 euro e in caso di gravi violazioni verrà disposta la chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare in altro modo il divieto di assembramento e la distanza sociale.