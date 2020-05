"L'11% dei gaetani che si sono sottoposti al test sierologico del centro Gamed, sono risultati positivi all'IGM". A dichiararlo nel pomeriggio di ieri il sindaco Mitrano, che ha voluto sottolineare come sia indispensabile non abbassare la guardia durante la fase2. Si parla ovviamente del test integrato per Covid-19 mediante ricerca anticorpi IgG / IgM. Una notizia che ha fatto in poco tempo il giro dei social e che ha generato non poco allarme nella cittadinanza partendo dal primo cittadino che proprio attraverso il centro Gamed si è messo al lavoro per reperire dei test.

"Tra tutte le città del Golfo, i positivi asintomatici sono stati l'8%. Vista la situazione mi sono preoccupato, così il centro Gamed ci ha messo a disposizione 200 test, che in parte somministreremo ai dipendenti comunali rimasti fuori e poi andremo a distribuire questi test a tutte quei cittadini di Gaeta che presentano patologie gravi". Non abbassare la guardia quindi nonostante sia iniziata la fase due onde evitare di andare incontro a nuove chiusure. Restano essenziali precauzioni come la mascherina e il distanziamento sociale.