Attività di emodinamica estesa alle 24 ore. Risonanza magnetica aperta anche agli utenti non ospedalizzati. Acquisto di una tac a 128 strati più performante. "Solo così si potrebbe tutelare al meglio la salute dei cittadini", dicono i proponenti della raccolta firme indirizzata a Presidente della Regione, sindaco di Formia e direttore Asl.

La comunità del Lazio meriodionale e delle isole pontine ha avviato una petizione on line per chiedere il potenziamento dell'ospedale Dono Svizzero di Formia.

