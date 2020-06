Incidente oggi pomeriggio in via Nettunense, nel territorio di Nettuno. In particolare, nella zona di Sandalo di Levante, una Fiat 500 che stava per svoltare in via Imperia è stata tamponata da un tir che viaggiava nel suo stesso senso di marcia. A bordo della vettura c'erano quattro persone: la donna che portava la macchina e tre ragazzi, di cui uno minorenne.

Tutti e quattro sono stati soccorsi dal personale dell'ambulanza e sono stati portati in ospedale ad Anzio. Illeso, invece, il conducente del tir, che risultato anche negativo ai test per verificare il suo stato psicofisico. Per i rilievi di rito è intervenuta la polizia locale di Nettuno. La Nettunense è stata chiusa per un'ora e mezzo al traffico; inevitabili i disagi nel tratto compreso tra Padiglione e Casello 45.