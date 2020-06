Dal sud pontino fino ad arrivare al litorale a sud della Capitale, passando per Terracina e Latina. Si fa la conta dei danni anche a Formia e Gaeta in seguito alle violente mareggiate che questa notte hanno sferzato la costa pontina. In particolare si registrano dei forti disagi per gli operatori balneari di Gianola, Sant'Agostino e Vindicio, che, al pari dei colleghi di tutta la provincia, soltanto da qualche giorno avevano attrezzato le spiagge per poter accogliere i primi visitatori di questa stagione estiva già piena di dubbi e incognite. Ombrelloni invasi dalle acque, spiaggia erosa e danni alle strutture: sono questo il primo amaro bilancio causato dalla violenza degli elementi.

Immagini preoccupanti quelle che arrivano da tutto il litorale dove adesso si cercherà di comprendere quale sia effettivamente l'entità del danno portato dall'ondata di maltempo di questa notte e delle prime luci dell'alba. Resta isolata anche Ponza, così come Ventotene, vista l'impossibilità di far viaggiare i traghetti verso l'arcipelago pontino a causa del persistere del mare grosso.