Momenti di paura nel pomeriggio per un incendio che ha interessato un capannone del complesso artigianale di via Albanese, alle porte di Latina. Per cause ancora da accertare, il rogo si sarebbe propagato da un terreno adiacente alla struttura e ha raggiunto velocemente il magazzino di un'impresa edile.

Alimentate da alcuni materiali accatastati all'esterno del capannone, le fiamme hanno interessato anche l'immobile, mettendo a rischio il magazzino. L'intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di scongiurare il peggio. Nel frattempo erano intervenute anche le pattuglie di Polizia Stradale e Squadra Volante della Questura che passavano in zona e si sono fermate per verificare la situazione ed evacuare i locali.