Anzio è Covid free. Lo ha annunciato poco fa il sindaco della città, Candido De Angelis, che attraverso una nota ha reso noto che gli ultimi tre individui che risultavano ancora positivi al nuovo Coronavirus sono completamente guariti. In città, dunque, al momento non c'è più alcun caso del virus che sta spaventando il mondo. Ricordiamo, inoltre, che nella vicina Nettuno attualmente soltanto una persona è attualmente positiva al Covid-19.

