Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, l'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Nella notte appena trascorsa alle 23:00 circa a Terracina, all'interno del parcheggio di un fast food, i militari del locale nucleo operativo e radiomobile, hanno arrestato, nella flagranza del reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente", un 32enne residente a Latina, poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di due confezioni contenenti complessivamente grammi 1488 (millequattrocentottantotto) di cocaina, nonché della somma contante di "euro 1540,00" (millecinquecentoquaranta), ritenuta provento dell'attività di spaccio.

