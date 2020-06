Divampa un incendio in via Nardecchia a San Felice Circeo, ignoti scaricano potature e poi scappano dopo avere appiccato le fiamme. E' quanto constatato ieri dai volontari del gruppo Anc Sabaudia che sono intervenuti a ridosso di un terreno privato per spegnere l'incendio divampato nel primo pomeriggio. Le fiamme hanno danneggiato anche alcuni esemplari di quercia da sughero.

Nella relazione dei volontari coordinati dal maresciallo Cestra sono state comunque evidenziate alcune criticità tra cui quella relativa la necessità di fare rispettare come da ordinanza gli interventi di manutenzione all'interno delle proprietà private per evitare il rischio incendi. In questo caso alcuni residenti avrebbero visto inoltre delle persone allontanarsi da Vai Nardecchia dopo avere scaricato delle potature