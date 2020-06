Maxi tamponamento ieri pomeriggio sulla Nettunense, le auto sbandano e una finisce contro un albero. L'incidente che ha coinvolto tre auto si è verificato all'altezza di Casello 45, nel territorio di Nettuno. Le auto viaggiavano in direzione Anzio quando, per motivi da accertare, sono venute in contatto: due sono uscite fuoristrada e una e finita contro un albero. Pesanti i disagj per il traffico, con file e code di diverse ore sulla Nettunense.