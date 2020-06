Dai Ministero della Salute arriva il bollettino dei contagi da Covid-19 in Italia per la giornata di oggi. In base ai dati forniti ci sono 142 nuovi casi oggi, contro i 126 di ieri, con 15.563 attuali positivi. Sono i dati del bollettino odierno della Protezione civile.

Il totale delle persone colpite dal Covid-19 in Italia è pari a 240.578. Mentre il totale dei guariti è pari a 190.248. Aumentano i decessi, passati dai 6 registrati ieri ai 23 di oggi, per un totale di 34.767 vittime.I guariti oggi sono 1.052, ieri erano 305. I positivi calano: - 933 (ieri erano -185). 30 persone in meno sono ricoverate, 1.090 in tutto, mentre le terapie intensive scendono di 3 unità a 93 in totale. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.380.