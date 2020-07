Un nuovo caso positivo al Coronavirus Covid-19 nella nostra provincia. Si tratta di una persona di Aprilia, città che anche nelle 24 ore precedenti aveva fatto registrare un contagio al pari del capoluogo pontino. Sta di fatto che la settimana è cominciata con tre casi in due giorni, quelli che si sono contati complessivamente nella settimana scorsa.

Il quadro generale della nostra emergenza vede 566 casi; 9,84 di prevalenza (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti); 503 guariti; 36 deceduti; 27 positivi di cui 17 trattati a domicilio.

La Asl di Latina torna a raccomandare ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l'unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all'essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell'emergenza.