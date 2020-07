Nella giornata di oggi, ad Ardea, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del Reparto territoriale di Aprilia hanno rintracciato e arrestato un uomo di 29 anni, formalmente domiciliato a Tivoli, in quanto destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare.

Il gip del Tribunale di Pistoia, in particolare, ha firmato l'ordinanza in quanto l'uomo è ritenuto uno dei presunti responsabili di una rapina in abitazione - effettuata in concorso con altre persone . commessa in provincia di Pistoia il 3 dicembre dell'anno scorso.

Al termine delle formalità di rito, quindi, l'uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere a Latina, dove resta a disposizione dei giudici toscani.