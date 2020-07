Era in ospedale a Latina con i sintomi del Covid, sottoposto al tampone lascia il nosocomio e torna ad Aprilia. La Asl una volta accertata la sua positività ne dispone il ricovero ma quando l'ambulanza si presenta a casa sua lui era in giro. Al suo rientro rifiuta il ricovero e per alcune ore la situazione si complica e intervengono anche le forze dell'ordine. Di fronte alla possibilità di essere sottoposto a Tso alla fine l'uomo accetta il ricovero e viene trasferito in ambulanza a Latina.