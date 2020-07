Cani abbandonati a loro stessi e in una situazione precaria dal punto di vista igienico sanitario. A salvarli l'intervento delle Guardie Zoofile, che questa mattina, insieme al al veterinario Norsaa e alla dottoressa della Asl hanno effettuato un accesso presso un terreno privato, situato alla periferia di Aprilia.

Alcuni cani infatti si trovavano presso il terreno di un privato, che dopo aver accettato di custodire gli animali che il proprietario era stato costretto ad affidargli per cause non dipendenti dalla sua volontà, erano stati abbandonati a loro stessi, senza cibo né acqua. Per questo le Guardie Zoofile Ambientali del Norsaa di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno provveduto a salvare i cani dalla triste sorte che era loro toccata e a trasferirli in un canile rifugio. La persona che li aveva in custodia invece è stata denunciata e sanzionata per malgoverno e abbandono di animali.

"Ringraziamo l'assessorato all'Ambiente del Comune di Aprilia, nella persona del Dirigente Ambiente e della ASL Veterinaria diretta dal Dott. Florindo Micarelli - si legge nella nota divulgata nelle scorse ore - che con prontezza e sensibilità hanno immediatamente attivato la possibilità della cattura e del ricovero dei cani".