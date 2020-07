Prima l'incidente con l'auto, poi le botte e infine le minacce: notte di terrore in via dei Larici per i residenti della zona. Per diverse ore i cittadini della strada hanno vissuto un incubo, dovendo chiamare a più riprese le forze dell'ordine. Tutto è accaduto poco prima delle 21.00 quando un ragazzo al volante di una Minicar, sbandando e finendo contro una Renault Scenic parcheggiata in fondo alla strada. Dal mezzo sono scesi due ragazzi, entrambi minorenni, che hanno iniziato a discutere con il proprietario dell'auto distrutta. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e si è formato un capannello di persone, tra i quali un uomo che - forse per difendere i ragazzi - si è scagliato improvvisamente e senza motivo apparente - contro il proprietario della Scenic; arrivando poi a minacciare anche gli stessi agenti. Sul posto a quel punto sono arrivati i carabinieri del reparto territoriale per sedare gli animi.

Ma appena le forze dell'ordine sono andate via dal posto in via dei Larici sono tornate dieci persone che hanno minacciato i residenti della zona, con calci e pugni alle auto e forse addirittura con un'arma. "Uno di loro aveva una pistola sotto la maglietta": raccontano i presenti che hanno di nuovo chiamati i carabinieri, arrivando in forze per prendere le denunce dei presenti. Ora si indaga per cercare di risalire agli autori di questa notte di terrore.