Alle 15.10 circa di ieri, ad Aprilia, il personale della squadra di intervento operativo dell'8° reggimento carabinieri lazio, unitamente ai militari della locale Stazione carabinieri, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di "furto con destrezza in concorso" un 19enne nato in Romania, domiciliato ad Aprilia e denunciato in stato di libertà, per lo stesso reato, un connazionale minorenne domiciliato ad Aprilia.

I predetti venivano bloccati dopo aver asportato dall'interno di un'autovettura in sosta, alcuni effetti personali di proprietà di un 64enne residente a Sabaudia. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina in attesa del rito direttissimo.