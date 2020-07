Quattro nuovi casi positivi al Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. A dirlo è la Asl, nell'odierno bollettino. I casi sono distribuiti nel Comune di Pontinia (2) e fuori Regione (2), in contumacia presso Comune di Formia. A questi, si aggiunge il cittadino del Bangladesh, fermato questa mattina a Sabaudia (LEGGI QUI) non ancora conteggiato. Non si registrano nuovi decessi.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

"Si raccomanda, infine, ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento - conclude la Asl - Si ricorda che, allo stato, l'unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all'essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell'emergenza".