Comincia la calda estate degli incendi sul versante maentino dei Monti Lepini. Le fiamme si sono levate subito alte oggi verso l'ora di pranzo, poco prima delle 14, nei pressi di Sant'Arcangelo, ossia sulle montagne che si vedono davanti alla Circonvallazione di Maenza, dai campetti.

Il caldo record della giornata e un po' di vento hanno subito alimentato il rogo che, dalla base della montagna, si è subito alzato disegnando una sorta di "U" di svariati ettari di estensione, con le fiamme che hanno divorato tutto ciò che hanno incontrato, raggiungendo anche gli alberi.

All'inizio, specialmente, il fuoco è andato avanti spedito nell'inghiottire vegetazione, visto che la stessa zona è andata ripetutamente a fuoco negli anni ed è caratterizzata per lo più da sterpaglie e macchia mediterranea. Vista la posizione scomoda da raggiungere, è servito l'intervento dei mezzi aerei per procedere allo spegnimento, con le operazioni che sono tuttora in corso.