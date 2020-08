Un grave incidente stradale si è registrato nella tarda mattinata di oggi in via Piattella, alle porte di Latina, dove si sono scontrati un'auto e uno scooter che percorrevano la strada in direzioni opposte: ad avere la pegggio è stato il cinquantenne che viaggiava col veicolo a due ruote, sbalzato a terra dopo l'impatto e per questo trasferito d'urgenza in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale, intervenuta con due pattuglie sia per i rilievi che per gestire la viabilità mentre i veicoli occupavano una parte della carreggiata, la Punto guidata da un ottantenne proveniva da via Romagnoli e, dopo avere percorso un tratto di via Piattella, si apprestava a imboccare l'accesso di un condominio: proprio in quel momento sopraggiungeva, in direzione opposta, il Malaguti Madison 250 guidato dal cinquantenne. Quando l'auto è finita nella traiettoria dello scooter, il conducente di quest'ultimo non è riuscito a evitare l'impatto che è stato piuttosto violento e ha fatto sbalzare il veicolo a due ruote contro tre macchine in sosta fuori dalla corsia di marcia. Valutato come codice rosso per la dinamica, il cinquantenne è stato trasportato in ospedale comunque con una serie di fratture e lesioni che hanno richiesto tutti gli accertamenti e le cure del caso, con un quadro clinico in fase di valutazione.