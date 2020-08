Giornata tranquilla, quella di ieri, scivolata via senza nuovi contagi da Covid-19 nella nostra provincia: il bollettino della Asl Latina ha evidenziato il numero zero nella casella dei casi relativi alle ultime 24 ore. Una lieta novità rispetto al trend precedente visto che negli ultimi sei giorni si erano registrati sedici casi complessivi (da martedì 28 luglio l'ascesa quotidiana è stata continua) con l'aggiunta della preoccupazione relativa al "focolaio della movida" e ai casi legati ai bagnini dei due stabilimenti balneari di Sabaudia, risultati positivi nello scorso weekend, sia nella località marittima sia nel capoluogo. In merito è intervenuto ieri il direttore generale della Asl, mostrando un cauto ottimismo dovuto agli esiti dei risultati dei primi tamponi effettuati domenica e comunicati ieri: «Diciamo - si legge nella nota di Giorgio Casati - che i contatti stretti hanno dato esito negativo, ovvio che più ci allontaniamo e più possiamo essere positivi.

L'ultima parola spetta però al laboratorio da cui attendiamo i risultati dei tamponi, moltissimi effettuati tra lunedì e martedì. Il mio è, al momento un cauto ottimismo anche perché i ragazzi hanno girato davvero molto». Il direttore generale della Asl ha confermato che, per adesso, non si è resa necessaria la chiusura di altri locali oltre a quelli che nei giorni scorsi sono già stati sanificati e che hanno riaperto.

In ambito regionale, intanto, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17 nuovi casi (undici nella Capitale, zero nella provincia romana). Sei casi sono di rientro dalla Puglia con link familiare tra loro. Tre sono di importazione: un caso dalla Romania, un caso dal Perù e un caso dal Bangladesh. Oltre agli 11 di Roma, il resto dei contagi del Lazio riguardano le province di Frosinone (dove ne sono stati registrati cinque: un uomo di Ferentino e quattro persone che si riferiscono a un cluster familiare di Cassino e di rientro con mezzi propri dalla Puglia, con link riconducibili ai casi di Roma) e Rieti (con un solo contagio: una donna rientrata dalla Romania).