Sbanda mentre è in moto e colpisce in pieno la segnaletica. Per questo i Carabinieri del Norm della Compagnia di Formia hanno denunciato all'autorità giudiziaria un 35enne del luogo, per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

In base una prima ricostruzione dell'incidente avvenuto ieri, l'uomo alla guida di un motoveicolo ha perso il controllo del mezzo andando a collidere contro la segnaletica verticale della SS. 7 Appia. Trasportato dal personale sanitario presso il presidio ospedaliero di Formia, risultava positivo al test alcolemico, ed inoltre agli accertamenti volti a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti.

I successivi accertamenti dei militari intervenuti, permettevano di appurare che il mezzo su cui viaggiava il 35enne era sprovvisto della prevista copertura assicurativa, contestato quindi anche l'art. 193 c.d.s.La patente di guida è stata ritirata ed il motoveicolo sottoposto a sequestro.