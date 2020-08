Il pomeriggio di ieri, per il territorio del litorale romano, non è stato contrassegnato solo dall'incendio di Pomezia, in via delle Monachelle.

Dalle 15.40 alle 17.30 circa, infatti, i vigili del fuoco di Nemi e i volontari del Nucleo di protezione civile "Airone" sono intervenuti ad Ardea, in via Bondone, nella zona di Pian di Frasso, a pochi passi dalla Pontina: qui svariati ettari di terreno sono stati letteralmente inghiottiti dalle fiamme, che sospinte dal vento si sono spinte verso vallate, colline e aree maggiormente pianeggianti.

Il rogo ha inghiottito non solo sterpaglie, ma anche arbusti e alberi più grandi.

Chiaramente, la zona è stata bonificata per evitare dei ritorni di fiamma.