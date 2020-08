Arriva direttamente dall'Arpa Lazio, l'aggiornamento sui dati pubblicati in relazione agli incendi avvenuti presso lo stabilimento Loas ad Aprilia e a Via di Valle Caia.

Ad Aprilia il valore di diossine del campione del 18-19 agosto è vicino al valore di riferimento; il valore di benzo(a)pirene del campione dal 15-15 al 16-17 agosto è inferioreal limite; il valore di PCB è in progressiva riduzione.

Per quanto riguarda invece la probabile dispersione degli inquinanti dopo l'incendio di via Valle Caia, 16 (Ardea): la durata limitata dell'incendio e l'assenza di dati di dettaglio sulle quantità dei materiali presenti determinano l'assenza delle informazioni e dei presupposti tecnici per effettuare una simulazione modellistica in grado di produrre una mappa "realistica" delle aree probabilmente interessate dalle ricadute al suolo. L'Agenzia ha comunque già avviato l'attività di pianificazione di un programma per il monitoraggio delle ricadute degli inquinanti sul suolo superficiale, i campionamenti saranno avviati nei prossimi giorni.