Si è tenuto questa mattina, in Prefettura, l'incontro tra il Prefetto Maurizio Falco e la Asl di Latina in merito all'incendio della Loas ad Aprilia, appuntamento nato su impulso di alcuni cittadini interessati dalla vicenda relativa al sito produttivo.

A seguito di un'ampia e approfondita discussione, supportata dai risultati dei campionamenti eseguiti in questi giorni dall'Arpa Lazio, il Prefetto ha preso atto con soddisfazione del trend di decrescita dei valori di sostanze inquinanti nell'aria, che mostrano un graduale ritorno ai valori di normalità. Tuttavia, si resta in attesa di conoscere gli esiti degli ultimi due valori relativi alla qualità dell'aria che, se positivi anche questi, così come si presume, porterebbero ad una modifica dell'attuale ordinanza contingibile ed urgente con impatto sui comportamenti quotidiani dei cittadini stessi. Il tutto con la conseguente ripresa delle attività economiche e commerciali ricadenti nel raggio di 2 chilometri, come indicato nell'ordinanza.

Nei prossimi giorni, proseguirà comunque l'attività di monitoraggio di Asl e Arpa, anche per quanto riguarda le analisi relative alla qualità delle acque e dei prodotti vegetali, che richiedono una maggiore tempistica di controllo e di valutazione.