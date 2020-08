Il lavoro dei Vigili del Fuoco va avanti senza sosta per spegnere il vasto incendio in località Costarelle a Maenza. Da questa mattina sono tre i Canadair dei Vigili del fuoco e tre gli elicotteri regionali che hanno sorvolato l'area per spegnere il vasto incendio di macchia mediterranea nel comune di Maenza. Trenta gli ettari di vegetazione coinvolti dalle fiamme, le operazioni sono ancora in corso.

Con il buio canadair ed elicotteri non possono infatti volare ma le squadre antincendio continuano a ,monitorare la zona .